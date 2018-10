Reacties op nieuwe partij Code Oranje: "Het komt in de buurt van populisme"

NOORD-HOLLAND - Er komen gemengde reacties op het plan van Bert Blase om met zijn politieke partij Code Oranje mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen. Code Oranje wil de samenleving meer invloed geven op de politiek, maar lang niet iedereen gelooft in de mooie praatjes.

Frits Westerkamp, wethouder in Bergen, is aanwezig bij de persconferentie van Code Oranje. Hij vindt de stap naar een politieke beweging een goede zet. "Ik ben al langer bezig met bestuurlijke vernieuwing", zo reageert hij. "In mijn tijd als wethouder van Hollands Kroon hebben we samen met de inwoners veel projecten kunnen opzetten. Ik geloof in Code Oranje."



'Ben heel benieuwd'

Ook burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede luisterde aandachtig naar de plannen van de nieuwe politieke beweging. "Ik ben zelf erg geïnteresseerd in het vernieuwen van onze democratie. Ik ben erg nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen. Dus daarom ben ik graag hier aanwezig."

Toch zijn er ook kritische geluiden. Journalist en politiek onderzoeker Chris Aalberts staat sceptisch tegenover Code Oranje. "Dit hebben we al heel vaak gehoord, het is een herhaling van zetten."

Hij vindt dat je het nooit iedereen in de samenleving naar de zin kunt maken. Als voorbeeld noemt hij de migratie. Een deel van Nederland is voor de komst van asielzoekers en een ander deel is tegen. "Dan moet er een belangenafweging gemaakt worden en dat betekent dat een deel van die mensen hun zin niet krijgt. Dat is iets anders dan dat er niet wordt geluisterd!"

'Populisme'

Jaap Bond, gedeputeerde van de Provinciale Staten, is het oneens met de stelling dat politici zich nog amper onder de burgers begeven. "Ik probeer juist altijd uit het Provinciehuis te gaan en ik zie dat mijn collega's dat ook doen. Dus ik herken dat ook niet. (..). Het komt in de buurt van populisme, want er zijn heel veel wensen van mensen in Noord-Holland. Ik vind het ook een taak van de politiek om te zeggen 'ja wat jullie willen, dat kan niet'. Je moet ook eerlijk zijn dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken."

Bond zegt verder dat hij het oneerlijk vindt dat Code Oranje suggereert dat statenleden en raadsleden hun werk niet doen. "Dat vind ik jammer. Daardoor wordt de kloof tussen de politiek en de mensen nog groter, door iets te zeggen wat niet klopt."