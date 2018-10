Junioren van honkbalclub HCAW uit Bussum winnen NK onder 22

BUSSUM - Het eerste juniorenteam van de Bussumse honkbalclub HCAW is Nederlands kampioen geworden in de leeftijdsklasse onder 22. Het team kreeg gisteren de beker overhandigd van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond.

Het was de junioren van HCAW in geen jaren meer gelukt om de landstitel te winnen.

Nadat het team in mei het internationale Pinkstertoernooi ongeslagen had gewonnen met onder meer een zege op de Franse kampioen PUC, won HCAW een maand later in de reguliere competitie eveneens ongeslagen de poule.

Play-offwedstrijden

Hierna volgden negen play-offwedstrijden tussen de nummers 1 en 2 van beide poules eerste klasse waarvoor zich behalve HCAW ook de Twins uit Oosterhout, de Braves uit Gouda en de Storks uit Den Haag hadden geplaatst.

De Twins mengde zich met HCAW in de eindstrijd van de play-offserie. Met een gelijke stand en uiteindelijk een beter onderling resultaat wist de Bussumse club met zes van de negen gewonnen wedstrijden de landstitel te pakken.