'Ontwikkeling rond Amstelstation past in wereldwijde trend' Foto: Bouw Woon Leef

AMSTERDAM - De omgeving van het Amstelstation is, en blijft voorlopig nog wel even, een bedrijvige bouwplaats. Rond het station wordt druk gewerkt aan een nieuw, verstedelijkt gebied. Iets wat we op meer plekken in de wereld zien gebeuren.

Tot niet zo heel lang geleden voelde het Amstelstation aan als het einde van de stad. Een grensstation waar de bewoonde wereld ophield, om verderop in Zuidoost pas weer te beginnen. Maar de stad rukt op en breidt uit, zo ook rond het Amstelstation. Dat moet met de huidige verbouwing écht onderdeel van de stad worden. "Een stedelijk knooppunt, in plaats van een poort naar de stad", stelt stedenbouwkundige Ton Schaap.



Bas Jochims van Bouwinvest signaleert een mondiale tendens in Amsterdam. "Wat we hier zien, verstedelijking, is een wereldwijde trend. Plekken die aan de rand van de stad liggen worden meer deel van de stad. En dat is hier niet anders." Bouw Woon Leef gaat deze week over de nieuwe functie die het gebied rond het Amstelstation in de toekomst heeft. Bekijk hier de nieuwe aflevering van Bouw Woon Leef: De uitzendingen verschijnen iedere donderdag op het YouTube-kanaal van Bouw Woon Leef.