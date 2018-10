Ouders starten petitie tegen vierdaagse schoolweek in Zaanstad

ZAANSTAD - Na de herfstvakantie begint een aantal basisscholen in de Zaanstreek met de vierdaagse schoolweek. De oorzaak: te weinig leraren. Ouders pikken dit niet en zijn nu een petitie gestart.

"Dit is onacceptabel," zegt Richard Hoquee. "Deze kinderen zijn de toekomstige dokters en ict'ers van Nederland, die verdienen goed onderwijs." Hij begon een petitie tegen de vierdaagse schoolweek. "De stem van ouders moet gehoord worden."

Hij is bang voor de effecten op de lange termijn. "Dit is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. En daarnaast zijn de ouders de dupe, die moeten opvang regelen en wellicht meer thuisonderwijs gaan geven."



Rijk land

Boudewijn van Weert ondertekende de petitie als een van de eersten. "Ik vind het erg zorgwekkend dat dit in een rijk land als Nederland gebeurt. Dit moeten we toch kunnen oplossen met elkaar? Niet alleen op de scholen, maar ook op politiek niveau."

De kinderen van beide vaders hebben nog niet te maken met de noodmaatregel. Toch willen ze juist nu aan de bel trekken. "Het is een hellend vlak. Als we dit accepteren, zal de vierdaagse schoolweek wellicht vaker worden ingevoerd, terwijl het geen echte oplossing is," aldus Boudewijn.



Leegloop Zaanstreek

Richard is ook bang voor de negatieve gevolgen voor de Zaanstreek. "Jonge gezinnen zullen zich misschien elders vestigen als ze zien dat hier een vierdaagse schoolweek dreigt. Dat is niet goed voor het imago van onze regio."

Richard benadrukt dat ze graag willen meedenken over een oplossing. "Volgende week zitten we met de wethouder om tafel om dit te bespreken. Dit moet echt anders!"

