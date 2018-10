Volendam mogelijk zonder Visser en Schouten tegen Jong Ajax

VOLENDAM - Morgen staat er een ware Noord-Hollandse derby op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. FC Volendam gaat proberen hun ongeslagen reeks voort te zetten tegen Jong Ajax. Dat moeten zij mogelijk wel doen zonder aanvoerder Kevin Visser en rechtsachter Robin Schouten, die met wat klachten uit de wedstrijd van vorige week tegen FC Eindhoven zijn gekomen.

"Ja, die zijn twijfelachtig voor morgen", vertelt trainer Hans de Koning. "Daar hebben we wel mee te maken. We gaan kijken hoe zij reageren na de training van vandaag. Ze hebben apart getraind, dus het is nog onduidelijk of ze morgen wel inzetbaar zijn."

De kans dat De Koning een beroep kan doen op Schouten, lijkt klein. De verdediger trainde deze week nog niet mee met de groep. "Dus dat zal lastig worden", weet De Koning. Visser trainde het eerste gedeelte wel mee, maar zijn blessure bleef een beetje hangen, waardoor hij uiteindelijk ook apart trainde vandaag. Nick Doodeman, die vorige week in de rust werd gewisseld met een dikke enkel, is wel inzetbaar. Datzelfde geldt voor Marco Tol, die zijn plek in het hart van de defensie weer overneemt van Ties Evers.

Niet zoveel schuiven

Anthony Berenstein speelde vorige week lange tijd heel behoorlijk op '10'. Of hij daar tegen Jong Ajax ook weer gaat spelen? "We hebben wel meer opties natuurlijk", meent De Koning. "Boy Deul is ook weer goed fit aan het worden. We hebben veel keuzes, maar we zijn niet zo dat we heel veel gaan schuiven met plekkies. Daar doen we niet aan."

Matige reeks

Ondanks dat Jong Ajax niet zo goed presteert als tijdens het vorige seizoen, is het niet zo dat Volendam makkelijk met de winst aan de haal gaat tegen de Amsterdammers. Van de afgelopen zeven wedstrijden tegen de Jong Ajax, werden er nul gewonnen. "Eens moet het gebeuren", spreekt de oefenmeester vertrouwen uit in een goede afloop. "Een overwinning komt alsmaar dichterbij, dus aan ons de taak om dat morgen te bewerkstelligen."

Ongeslagen

De Koning, die sinds zijn komst naar Volendam vijf punten pakte uit drie wedstrijden, wil graag ongeslagen blijven en ziet een leuke wedstrijd tegemoet. "Ik denk dat het gewoon twee ploegen zijn die morgen heerlijk willen aanvallen en heerlijk willen voetballen en allebei voor de winst willen spelen. Hoe mooi wil je het hebben als publiek zijnde?"

FC Volendam-Jong Ajax begint vrijdagavond om 20.00 uur en is rechtstreeks te beluisteren bij NH Sport. Edward Dekker verzorgt het radiocommentaar, de analist tijdens de wedstrijd is Maurice Buys.