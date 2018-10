Deel dit artikel:













Agenten onwel geworden bij ontmantelen wietplantage in Hilversum Foto: Politie Gooi en Vechtstreek

HILVERSUM - Bij het ontmantelen van een wietplantage in een bedrijfspand in Hilversum zijn agenten vanmiddag onwel geworden. Ze kregen ademhalingsproblemen. Het onderzoek is daardoor tijdelijk onderbroken.

Dat meldt de politie op Twitter. De brandweer onderzoekt waardoor het komt en verricht metingen. Pas daarna kan het onderzoek naar de hennepplantage in een pand aan de Verlengde Zuiderloswal in Hilversum worden hervat. Op de eerste etage van het pand stonden, verdeeld over twee ruimtes, een paar honderd wietplanten. Lees ook: Deze wc leidde naar grote verborgen wietplantage Hilversum De planten zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. De politie kwam de plantage naar eigen zeggen op het spoor dankzij een anonieme tip, en viel daarop het pand binnen. Er werd ook stroom afgetapt. Er is nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar de zaak.