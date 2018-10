Hele dag geen verkeer over Keverdijk door onderhoudswerkzaamheden

WEESP - Er zijn vandaag al de hele dag onderhoudswerkzaamheden aan de verzinkbare paal bij de brug naar de Keverdijk in Weesp. Daardoor kan er van 07.00 uur tot 19.00 uur geen verkeer over de weg rijden.

Onder meer de detectielussen worden vervangen en het straatwerk rondom de paal wordt opgeknapt.

Het is afhankelijk van het weer of de werkzaamheden vandaag af komen, of dat er langer wordt doorgewerkt.