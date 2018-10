MC Slotervaart failliet verklaard

AMSTERDAM - (AT5) Het MC Slotervaart is failliet verklaard. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam tegen AT5.

Ook voor de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland is het faillissement uitgesproken. Dat meldt rechtbank Midden-Nederland.

Uitstel van betaling

Dat MC Slotervaart in zwaar weer zat, was al langer bekend. Zo vroeg het ziekenhuis afgelopen dinsdag al uitstel van betaling aan. In veel gevallen betekent dat een faillissement onafwendbaar is.

De spoedeisende hulp werd naar aanleiding van de problemen bij het ziekenhuis al gesloten. Ook kregen patiënten te horen dat ze misschien al op zoek moeten gaan naar een ander ziekenhuis. "De onzekerheid vind ik slopend, want ik zit in een proces van kanker en kan dit er eigenlijk niet bij hebben", liet een patiënt weten aan AT5.

Financiële problemen

Het ziekenhuis zou in de financiële problemen zijn gekomen "door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte". Verzekeraars gaven daarop aan geen vertrouwen meer te hebben in een gezonde financiële toekomst.

Ze draaiden daarom de geldkraan dicht. "We hebben gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid naar al onze verzekerden en toezichthouders om zorgvuldig met premiegeld om te gaan", reageerde Zilveren Kruis.

"Gebruik van premiegelden om financiële verliezen van een zorgaanbieder te compenseren past hier niet bij", vervolgde de verzekeraar.

Wie moet dit opvangen?

Zilveren Kruis verwacht daarentegen geen problemen door de sluiting van MC Slotervaart. "Ons beeld is dat, als het nodig blijkt te zijn, de zorg goed kan worden opgevangen."

Het Amsterdam UMC trok daarentegen aan de bel. "We hebben in Amsterdam echt een probleem als het Slotervaart binnenkort dicht moet", zei woordvoerder Frank van den Bosch tegen AT5. Volgens hem heeft het UMC het momenteel al te druk.

Frank de Groot, manager van SpoedZorgNet AMC, is bovendien bang dat er met de sluiting van MC Slotervaart een belangrijke zorgaanbieder verdwijnt. "In Slotervaart wordt goede zorg geleverd in specialisaties, waarvan ik niet zo snel zie wie dit zou moeten opvangen."