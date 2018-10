Eigenaar restaurant in Amsterdam geschrokken van handgranaat: "Met niemand ruzie"

AMSTERDAM - (AT5) Bewoners en winkeliers van het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost zijn flink geschrokken van de handgranaat die vannacht op het plein is gevonden door de politie. Agenten troffen het explosief aan na een melding van een schietpartij.

De agenten vonden geen kogelhulzen of gewonden, maar zagen wel een handgranaat nabij een Surinaams restaurant liggen. De schrik zit er goed in bij de eigenaar: "We zitten nog niet lang hier, minder dan een jaar. Dit had ik niet verwacht. Ik heb met niemand ruzie en doe gewoon mijn werk. Dus ik heb geen idee waarom ze dit voor onze deur hebben geplaatst."

Lees ook: Handgranaat gevonden in Amsterdam: derde explosief in twee dagen tijd

Bij bewoners leeft vooral het gevoel dat ze goed zijn weggekomen. "Een bom? Waarom weten we dat dan niet? Als we geëvacueerd hadden moeten worden of iets. Dan waren we nu morsdood", aldus een bewoonster. "Ik ben een beetje bang. Omdat dit nog nooit is gebeurd in deze buurt", laat een buurtgenoot weten.

Lees ook: Granaat gevonden voor deur Amsterdams hotel; tweede explosief in één nacht

Voor sommigen kwam de vondst van het explosief niet als verrassing. "Het verbaasde me niet. Het gebeurt overal. Ik zou niet weten waarom", vertelt een man. De eigenaar van de zaak probeert ondertussen zijn normale leven weer op te pakken. "Ik ga gewoon verder met de voorbereidingen en zometeen gaat de winkel open."