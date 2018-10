De Peiling: Code Oranje is nodig in het huidige politieke landschap

NOORD-HOLLAND - Bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen doet een nieuwe politieke beweging mee: Code Oranje. De beweging bestaat uit een grote groep politici en actieve burgers en is een initiatief van Bert Blase, waarnemend burgemeester in Heerhugowaard.

Volgens Code Oranje is de politiek 'te veel in zichzelf gekeerd' en moeten de burgers voortaan centraal staan. "Het is tijd voor een nieuw geluid", zegt Blase stellig tegen NH Nieuws. "Partijpolitiek staat vaak goede beslissingen in de weg. Het wordt tijd dat de politici de straat op gaan om de samenleving bij de besluitvorming te betrekken. Daar zit de kennis en kunde die wij als bestuurders nodig hebben."

In de afgelopen maanden kwam de beweging in het diepste geheim bij elkaar. Blase heeft tientallen mensen vanuit alle politieke kleuren bereid gevonden om met hem mee te denken en zich bij de beweging aan te sluiten. Code Oranje wordt dan ook gevormd door mensen uit verschillende lagen van de bevolking, met allemaal hun eigen opvattingen, benadrukt Blase.

De straat op

Code Oranje gaat de komende weken de straat op om inwoners te vragen welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Bij vraagstukken worden mensen actief benaderd om mee te denken over goede oplossingen.

De kloof tussen politiek en samenleving lijkt groot, al zijn er ook in Noord-Holland steeds meer plekken waar burgers zelf het initiatief nemen.

