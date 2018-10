Taxichauffeur ramt auto's in Zaandam en vlucht

ZAANDAM - Een taxichauffeur heeft vanochtend meerdere voertuigen op de Langeweide in Zaandam geraakt. De politie is op zoek naar de man.

De taxi van de bestuurder werd aangetroffen op het Kapelhof. Hoeveel auto's de chauffeur heeft beschadigd, is niet bekend.

Op Burgernet is een signalement van de man verspreid. De politie is op zoek naar een Turkse man van ongeveer 40 jaar. Hij is licht getint, heeft kort grijs haar en een stoppelbaard. De man droeg een blauwe spijkerbroek, wit t-shirt en een blauwe jas.