IJsselmeerziekenhuizen failliet: MC Slotervaart op rand van afgrond

AMSTERDAM - (AT5) De MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland zijn vanochtend failliet verklaard. Ook voor MC Slotervaart lijkt een sluiting steeds dichterbij te komen.

MC Slotervaart zei eerder al dat een faillissement mogelijk onafwendbaar is. Inmiddels zijn poliklinieken gesloten, worden afspraken van patiënten afgebeld en komen freelance-werknemers niet meer opdagen. Toch heeft de woordvoerder van MC Slotervaart nog hoop: "De dag is nog niet voorbij", zegt hij tegen AT5.

Het ziekenhuis is vanochtend nog open. Patiënten lopen er in en uit. Vanmiddag is er een bijeenkomst om werknemers over de voortgang in te lichten. Rond het middaguur zou meer bekend moeten worden hoe patiënten worden overgeplaatst.

Afgelopen dinsdag vroeg MC Slotervaart uitstel van betaling aan. Een faillissement is dan vaak onafwendbaar. Kort na het verzoek werd de spoedeisende hulp al gesloten.

Daarnaast kregen patiënten te horen dat ze misschien al op zoek moeten gaan naar een ander ziekenhuis. "De onzekerheid vind ik slopend, want ik zit in een proces van kanker en kan dit er eigenlijk niet bij hebben", liet een patiënt weten.

Financiële problemen

Het ziekenhuis zou in de financiële problemen zijn gekomen "door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte". Verzekeraars gaven daarop aan geen vertrouwen meer te hebben in een gezonde financiële toekomst.

Ze draaiden daarom de geldkraan dicht. "We hebben gezamenlijk een grote verantwoordelijkheid naar al onze verzekerden en toezichthouders om zorgvuldig met premiegeld om te gaan", reageerde Zilveren Kruis.

"Gebruik van premiegelden om financiële verliezen van een zorgaanbieder te compenseren past hier niet bij", vervolgde de verzekeraar.

Gisteren gingen diverse verzekeraars in gesprek met de Amsterdamse ziekenhuizen. Wat daar precies is besproken, is niet bekend.