Tweetal in Haarlem opgepakt na politie-achtervolging vanaf Arnhem

HAARLEM - Een tweetal heeft vanochtend een auto gecrasht op de Leidsevaart in Haarlem na een politie-achtervolging door meerdere provincies. Agenten konden de verdachten direct aanhouden.

De verdachten negeerden in de omgeving van Arnhem een stopsein van de politie. Vervolgens zetten agenten de achtervolging in. Waarom ze het stopsein negeerden, is onduidelijk.

De achtervolging ging vervolgens vanuit Gelderland helemaal door tot Haarlem, waarbij de politie ook gebruik maakte van een helikopter om de verdachten in het oog te houden. Op de Leidsevaart crashte de wagen, waarna het duo kon worden opgepakt.

Of er gewonden zijn gevallen bij de crash is ook niet bekend. De politie doet verder onderzoek.