Hilversum investeert anderhalve ton in nieuw voet-fietspad

HILVERSUM - De gemeente Hilversum heeft een bedrag van 150.000 euro gereserveerd om een nieuw voet-fietspad aan te leggen in de woonwijk Kerkelanden. Het voetpad dat er nu ligt, is volgens omwonenden hard aan vervanging toe.

Er komen bij de gemeente steeds meer klachten binnen over het pad, dat met name door ouderen wordt gebruikt. Zo zijn er veel slechte plekken van het voetpad en wordt er geklaagd over overlast van fietsers en brommers.

Wethouder Arno Scheepers heeft laten onderzoeken hoeveel geld het aanleggen van een nieuw pad kost. De gemeente is bereid om een bedrag van 150.000 euro uit te geven voor een gecombineerd voet-fietspad.

Hoe het pad er precies uit komt te zien, wordt pas bepaald na overleg met de bewoners. Een voorwaarde is wel dat de gemeente niet boven het budget uit moet komen. Deze gesprekken worden begin volgend jaar gevoerd.