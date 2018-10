Ajax gaat jeugdopleiding Sparta ondersteunen

AMSTERDAM - Ajax heeft structurele afspraken gemaakt met Sparta over de ondersteuning van de jeugdopleiding van de club uit Rotterdam. De Amsterdammers gaan de jeugdopleiding van de club uit de Keuken Kampioen Divisie helpen op gebied van opleiding, training en scouting.

Dat meldt Ajax via de officiële kanalen. De clubs beginnen per direct met deze samenwerking en het gaat in ieder geval de komende drie seizoenen door. De gemaakte afspraken gelden uitsluitend voor de drie bovengenoemde facetten met betrekking tot de opleiding. Op andere gebieden zijn geen afspraken gemaakt door de clubs.

"De afgelopen jaren hebben beide clubs een goede relatie opgebouwd met betrekking tot de overgang van jeugdspelers", schrijft Ajax op de site. "Ajax streeft uiteraard naar een zo hoog mogelijk niveau van de eigen opleiding en is daarom altijd op zoek naar exceptionele talenten. Dankzij de kwaliteit van de jeugdopleiding van Sparta in al haar facetten doen Ajax en Sparta reeds jaren zaken. Ajax is zich er als geen ander van bewust dat de jeugdopleiding de slagader van de club is."