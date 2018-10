Toekomst van coalitie Gooise Meren in handen van leden Hart voor BNM

Gooise Meren - De toekomst van de coalitie van Gooise Meren is in handen van de leden van Hart voor Bussum Naarden Muiden (BNM). Zij bepalen hoe het verder moet na het wegsturen van de enige wethouder van de partij.

Een week geleden werd wethouder Marieke Munneke-Smeets door een ruime meerderheid in de raad naar huis gestuurd, nadat ze de raad pas laat had geïnformeerd over een onderzoek naar de veiligheid van de spoorwegovergang aan de Comeniuslaan in Naarden.



Ook coalitiepartners VVD en D66 trokken de steun voor haar in en daarop kon ze niets anders dan haar vertrek aankondigen. Die partijen gaven wel aan graag met Hart voor BNM door te willen besturen. Dat betekent dat er een nieuwe wethouder vanuit die partij zal moeten worden benoemd.

Leden raadpleging

Voordat daar een beslissing over wordt genomen, gaat Hart voor BNM begin volgende week de leden van de partij raadplegen. Dat laat fractievoorzitter Marieke le Noble weten. Trekken de leden de steun in, dan raakt de coalitie van VVD, D66 en GroenLinks zijn meerderheid kwijt en zal er een nieuwe formatie nodig zijn.



In de tussentijd gaat het huidige college gewoon door. De portefueille van Munneke-Smeets is voorlopig verdeeld onder de vier overgebleven wethouders.