Andere routes, bestemmingen en vliegtuigen: op Schiphol start het winterseizoen

SCHIPHOL - Met negen nieuwe routes, zeven nieuwe bestemmingen en een heel nieuw vliegtuig uit Hong Kong begint op zondag voor Schiphol de winterdienstregeling. Maar er verdwijnen ook routes en bestemmingen door de groeistop van de luchthaven.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Sommige routes en bestemmingen die voor deze winter zijn aangekondigd, werden al aangevlogen in het zomerseizoen. Die bleken succesvol genoeg om ze in het winterseizoen te verlengen. Zo blijft KLM naar het Braziliaanse Fortaleza vliegen en houdt Tui Fly Orlando als bestemming.

Nieuw zijn de hoofdstad van Libanon, Beiroet, en badplaats Eilat in Israël. Beide zijn nieuwe bestemmingen voor Transavia. Tui Fly kiest voor de Keniaanse stad Mombasa. Er moeten ook bestemmingen afvallen, omdat Schiphol aan het maximaal afgesproken jaarlijkse vliegbewegingen zit. Zo ruilt EasyJet Lyon in voor Fuerteventura.

Ondanks die groeistop willen maatschappijen voldoen aan de grote vraag naar vliegreizen naar Schiphol. Daarom worden er steeds vaker grotere vliegtuigen ingezet. Dat levert soms ook een praktisch probleem op: er is door de drukte niet altijd ruimte om zo'n groot vliegtuig aan een aviobrug te koppelen en moeten passagiers met bussen naar een opstelplaats vervoerd worden.

De tijdelijke groeistop betekent ook dat er geen plek is voor nieuwe luchtvaartmaatschappijen. Toch krijgt Schiphol deze winter een primeur. Cathay Pacific uit Hong Kong vervangt haar Boeing 777-300 door een gloednieuwe Airbus A350-1000 voor de route naar Amsterdam. Dat toestel landt op 1 december voor het eerst op Schiphol en zullen we op de voet volgen, onder andere via ons YouTube-kanaal van NH Airtime.