Buurtsupermarkt Naarden figureert in nieuwe webserie 'Gappies' Foto: Shutterstock

NAARDEN - Voor de nieuwe webserie 'Gappies' worden er zondag filmopnames gemaakt in een buurtsupermarkt in Naarden. De producent deed vorige week een oproep op Facebook voor twintig mensen die willen figureren in de serie.

De opnames zijn volgens de Gooi en Eemlander in de Attent Sherpa supermarkt aan de Burgemeester Jur. Visserlaan in Naarden. Deze supermarkt biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. 'Gappies' is een nieuwe webserie van producent Millstreet Films en draait om vijf medewerkers van een lokale supermarkt. Het is onderdeel van het 3LAB-project van de NOS om talentvolle jonge filmmakers te ontdekken. Vijf programmamakers mogen van hun serie een proefaflevering maken. Zes afleveringen

De winnende maker mag langer filmen en krijgt de kans om op nationale televisie uit te zenden. Als 'Gappies' de wedstrijd wint, komen er zes afleveringen, vertelde regisseur Joosje Duk aan de Gooi en Eemlander: "Elke aflevering gaat over een andere medewerker, een gappie." Voor de filmopnames zijn supermarktbezoekers nodig - in de breedste zin van het woord. Wie geinteresseerd is, kan een mail sturen naar info@millstreetfilms.nl. De opnames zijn zondag en duren maximaal twee uur.