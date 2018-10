Koeman nieuwe voorzitter Coaches Betaald Voetbal

ZAANDAM - Ronald Koeman is de nieuwe voorzitter van Coaches Betaald Voetbal. De in Zaandam geboren bondscoach van het Nederlands elftal volgt met de benoeming Han Berger op.

Coaches Betaald Voetbal (CBV) is een vakvereniging voor trainers die werkzaam zijn in het betaald voetbal in Nederland en het buitenland. Doordat de 55-jarige Koeman benoemd is als voorzitter van de vereniging, bestaat het bestuur van CBV nu uit zeven leden. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar, de voorzitter wordt in functie gekozen.

In een verklaring schrijft CBV trots te zijn met Koeman, die in het verleden ook coach was van onder andere AZ en Ajax, als nieuwe voorzitter. "De vakvereniging is uitermate content met deze benoeming. Het bekrachtigt de goede relatie tussen de persoon Ronald Koeman en CBV en bewijst dat beide partijen hechten aan een constructieve en nauwe samenwerking tussen KNVB, (bonds)coaches en vakvereniging."

Oranje

In februari van dit jaar werd de Noord-Hollander aangewezen als bondscoach van Oranje. Sindsdien speelde de ploeg acht interlands tegen voornamelijk grote voetballanden, waarvan er maar twee duels werden verloren.