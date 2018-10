Inbreker bij pizzeria beduvelt politie en speelt voor pizzabakker

ZAANDAM - Een inbreker bij een eettentje in Zaandam dacht op een wel heel creatieve manier de politie te kunnen ontlopen. Hij deed zich namelijk voor als een pizzabakker.

De man was via een gat in het raam de pizzazaak binnengedrongen. Toen hij merkte dat de politie in aantocht was, pakte hij snel een stuk deeg en begon hij druk te kneden.

De toegesnelde agenten, die waren gewaarschuwd door het inbraakalarm, probeerden vanaf buiten contact te krijgen met de ogenschijnlijk doodgewone pizzabakker. De agenten vroegen of de man hen wilde binnenlaten, maar de inbreker zei te druk te zijn met het maken van de pizza.

Dit leidde tot verdere argwaan bij de agenten. "Na enig aandringen ging de man op zoek naar een sleutel, maar deze kon hij niet vinden", stelt de politie. Hierna probeerde de man te vluchten via het gat.

Ver kwam hij echter niet: na slechts één meter werd de inbreker opgepakt en meegenomen naar het bureau. De politie spreekt van een 'creatieve inbreker'.