Vergelijkingssite Independer komt in handen van De Persgroep

HILVERSUM - Mediabedrijf De Persgroep neemt vergelijkingssite Independer over van verzekeraar Achmea. Het exacte bedrag dat de Persgroep betaalt voor de site werd niet gemeld. Achmea meldde een uiteindelijk ,,transactieresultaat" voor de verzekeraar van 150 miljoen euro.

Independer is naar eigen zeggen het grootste digitale vergelijkings- en adviesplatform van Nederland voor verzekeringen, bancaire producten, hypotheken en energie, met jaarlijks zo'n 17 miljoen bezoekers. Het bedrijf is gevestigd in Hilversum en telt circa driehonderd medewerkers. Er worden per jaar via de site circa 6 miljoen vergelijkingen gedaan.

De overeenkomst is nog wel afhankelijk van goedkeuring door relevante toezichthouders. De partijen verwachten de deal nog dit jaar af te ronden.