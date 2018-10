'Zo snel mogelijk preventief fouilleren op straat in Zaanstad'

ZAANDAM - De Partij voor Ouderen en Veiligheid wil dat de politie zo snel mogelijk preventief gaat fouilleren in Zaanstad. Ook wil de partij dat veiligheidsrisicogebieden in de stad worden aangewezen.

Volgens de partij neemt het gebruik van geweld met steek- en vuurwapens toe in de gemeente. Ook wordt het doodsteken van de 16-jarige Nick Bood in 2017 als een van de akelige voorbeelden van het geweld genoemd.

Na de steekpartij werd in het centrum van Zaandam preventief gefouilleerd. Het uitgaansgebied werd ook door de toenmalige burgemeester Ruud Vreeman aangewezen als 'veiligheidsrisicogebied'. Het bleef echter bij een eemalige actie.

De partij meldt verder dat Zaanstad ook dit jaar geteisterd is door een toename aan vechtpartijen en overvallen. Daarbij zou steeds vaker een mes of vuurwapen worden gebruikt. "Het is dringend nodig maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de veiligheid in Zaanstad verbeterd wordt", aldus de Partij voor Ouderen en Veiligheid.