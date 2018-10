Acuut tekort aan opvanglocaties: COA heropent azc in Den Helder en Alkmaar

DEN HELDER - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is met spoed op zoek naar nieuwe locaties voor de opvang van asielzoekers. Volgens het Noordhollands Dagblad wil het COA op korte termijn ruim negenhonderd extra asielzoekers huisvesten in Den Helder en Alkmaar.

De extra opvanglocaties zijn nodig door de krapte op de woningmarkt, zo stelt het COA in de krant. Doordat de asielzoekers die nu nog in asielzoekerscentrum (azc) zitten geen woning krijgen, blijven ze langer op hun huidige plek. Dit zorgt ervoor dat er voor nieuwe asielzoekers geen ruimte is.

Robonsbosweg

Het COA heeft hierom ongeveer 5.000 extra opvangplekken nodig. Deze denkt het COA te vinden in Den Helder (370 bedden) en Alkmaar (550 bedden).

Vooral de keuze voor Alkmaar is opvallend. Op 1 oktober ging het laatste azc daar dicht. Nu wil het COA de vestiging aan de Robonsbosweg dus toch weer openen.

Het azc in Den Helder moet komen in een gebouw aan de Nieuweweg. Hier zat eerder al een complex voor uitgeproceerde gezinnen. Deze vestiging sloot in 2017, tot groot verdriet van de naastgelegen basisschool.