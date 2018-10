Deel dit artikel:













Plofkraak op geldautomaat in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - (AT5) Op een geldautomaat in Amsterdam-Noord is vannacht een plofkraak gepleegd. Volgens getuigen was er een harde knal te horen.

De plofkraak vond plaats rond 3.45 uur in Molenwijk. Er hoefden geen woningen ontruimd te worden. Het gebied rondom de geldautomaat is wel afgezet. De politie doet onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Of de daders wat hebben buitgemaakt, is niet bekend.