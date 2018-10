Purmerendse stopt petitie tegen dierenmishandeling om dreigende hetze

PURMEREND - Haar petitie voor hogere straffen voor daders van dierenmishandeling mag met 21.000 handtekeningen een daverend succes worden genoemd. Toch trok de Purmerendse initiatiefneemster Brenda Wouda eerder deze week voortijdig de stekker uit de actie. Niet omdat haar doel is bereikt, maar omdat ze vreest dat haar oproep uitmondt in een hetze.

Brenda kwam op het idee voor de petitie toen er twee weken geleden voor een flat in Dordrecht een zwaargewond mopshondje werd gevonden. Het arme beestje, Lola genaamd, bleek ernstig verwaarloosd en van het balkon gegooid.

Boete van 300 euro

Toen Brenda - zelf eigenaresse van twee mopshondjes - ontdekte dat twee jaar eerder bij dezelfde eigenaresse ook al een mopshondje was weggehaald, was voor haar de maat vol. "Het verhaal ging rond dat ze een boete van 300 euro had gekregen. Dieren mishandelen voor 300 euro...als dat je straf is. Dat vond ik niet kunnen", vertelt ze aan NH Nieuws.



Ze was vastbesloten om de petitie bij de Tweede Kamer aan te bieden, om zo ook de volksvertegenwoordigers ervan te overtuigen dat dierenmishandeling momenteel te licht wordt bestraft. Om het punt op de politieke agenda te krijgen, had ze 40.000 handtekeningen nodig. Binnen twee dagen hadden 21.000 mensen de petitie ondertekend.

Oproep tot geweld

Omdat de petitie veel agressieve reacties opriep, ziet Brenda daar nu alsnog van af. Ze is geschokt, vooral omdat ze geenszins kwade bedoelingen had. "Er werd opgeroepen tot geweld, maar dat vind ik niet nodig. Als deze vrouw straf verdient, dan is het aan het OM om dat te bepalen."

Hoewel dus tienduizenden mensen hun steun betuigden, werd Brenda regelmatig verweten dat ze met haar petitie het vuurtje tegen de eigenaresse van de verwaarloosde mopshond opstookt. "Ik doe zelf niets fout, maar als ik dan zoveel negatieve berichten krijg, waar doe ik het dan voor?"



"In de hoop dat er toch iets met de ingezamelde handtekeningen gebeurt, heeft Brenda ze doorgestuurd naar het OM, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Partij voor de Dieren. "Ik denk dat als 21.000 mensen hem hebben getekend, dat wel laat blijken dat veel mensen ermee bezig zijn."