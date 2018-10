Deel dit artikel:













Mag het al? Ron bouwt enorm kerstdorp in Uitgeest Foto: NH Nieuws

UITGEEST - De 72-jarige Ron de Boer is gek op kerst en heeft nu al zijn jaarlijkse kerstdorp afgebouwd. De afgelopen vijf jaar is het een begrip geworden in de regio en daar is hij apetrots op.

Vanaf 20 november is zijn bouwwerk open voor publiek en mag iedereen die dat maar wil bij hem langskomen om te komen kijken. Helemaal gratis, hoewel hij soms meemaakt dat mensen hem wat willen toestoppen. "Daarvoor staat er dit jaar een potje. Alles wat daarin gaat, is voor KiKa", vertelt hij. "Mijn vrouw is overleden aan kanker en daarom vind ik het belangrijk om daar iets mee te doen." Het hele bouwwerk staat nu dus klaar, maar open voor publiek is het nog niet. "De belangrijkste reden waarom het nu al klaar staat, is omdat ik geopereerd word", legt hij uit. "Daarom ben ik dit jaar nog eerder begonnen." Begrip in Uitgeest

Zijn fans moeten dus nog een krappe maand wachten voordat ze naar binnen kunnen. Want fans die heeft hij. "Ron de Boer en zijn kerstdorp is in de hele regio een begrip", lacht hij. "En wie niet op de gezette tijden kan komen, die mag bellen." Tot slot heeft hij voor zijn toekomstige gasten nog wel een dienstmededeling. "Met de kerstdagen ben ik dicht, dan is het tijd voor mijn eigen familie." Zijn dorp blijft staan tot en met 6 januari. 💬 Whatsapp ons!

