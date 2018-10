Bestuurder Tergooi legt uit waarom ziekenhuis financieel slecht scoort

HILVERSUM - De lage notering van ziekenhuis Tergooi bij de financiële stresstest van onderzoeksbureau BDO komt niet als een verrassing. Dat zegt bestuursvoorzitter Hans den Hollander voor de camera van NH Nieuws.

Waar het Gooise ziekenhuis vorig jaar nog op plek tien stond, is het hospitaal nu terug vinden op plek 48. En dat was te verwachten, zegt Den Hollander: "We wisten al dat 2017 financieel gezien een slecht jaar was. Belangrijkste reden is dat we in dat jaar een nieuw ICT-systeem in gebruik hebben genomen." Dat was een kostbare investering.

Net als bij MC Slotervaart, dat op een faillissement afstevent, heeft Tergooi moeite met het vinden van personeel. "Het inhuren van mensen die niet in loondienst zijn, heeft op jaarbasis ruim een miljoen meer gekost dan vooraf was begroot", legt de bestuursvoorzitter uit. "Bovendien hebben we in het verleden te weinig mensen opgeleid. Dat moeten we zien in te halen."

Het personeelstekort heeft als gevolg gehad dat in het afgelopen jaar er tientallen keren een opnamestop op de spoedeisende hulp ingesteld moest worden. Patiënten moesten naar een ander ziekenhuis gebracht worden. Den Hollander verzekert dat patiënten altijd ergens anders terecht konden. "Daar wordt altijd heel duidelijk over gecommuniceerd. Zeker bij de ambulancediensten, zodat ze weten bij welke spoedeisende hulp ze wel terecht kunnen."

Onverwoestbaar

Ondanks de enorme vrije val op de ranglijst van de financiële stresstest, ziet Den Hollander de toekomst rooskleurig in voor ziekenhuis Tergooi, vooral door de centrale plek die het ziekenhuis inneemt in de regio met vestigingen in Hilversum en Blaricum. "In die zin is het onvergelijkbaar met het Slotervaart, want in Amsterdam zijn veel meer ziekenhuizen. Wij hebben wat dat betreft een onverwoestbare plaats in de regio."

Financiële stresstest

De financiële stresstest onder ziekenhuizen wordt jaarlijks uitgegeven door onderzoeksbureau BDO. Alle cijfers en rapportcijfers hebben betrekking op het jaar 2017.