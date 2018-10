Deuren nieuwe zeesluis IJmuiden onderweg vanuit Zuid-Korea

IJMUIDEN - De deuren van de nieuwe zeesluis die wordt gerealiseerd in IJmuiden zijn onderweg naar Nederland. Ze worden per boot vanaf Zuid-Korea richting de IJmond vervoerd. De tocht gaat zo'n twee maanden duren.

Afgelopen nacht is het 45 meter brede schip vertrokken. De deuren liggen overdwars en zijn 72 meter lang, waardoor ze grotendeels uitsteken op de boot. De deurkassen voor de grote deuren van de zeesluis zijn inmiddels al geplaatst.

In 2016 is de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in de haven van IJmuiden begonnen. Het gaat vooralsnog niet van een leien dakje. Het project heeft al een vertraging opgelopen van ruim twee jaar. De verwachting is dat er in januari 2022 gebruik gemaakt kan worden van de nieuwe zeesluis.

Dit betekent dat omwonenden nog langer geluidsoverlast hebben van de bouwwerkzaamheden in de buurt zullen ondervinden en daar was de gemeente Velsen in juli boos over.

