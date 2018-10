Hoogovenbus haalt nostalgie op bij oud-medewerkers in de provincie

BEVERWIJK - Honderd jaar Hoogovens betekent een schat aan verhalen en anekdotes. Documentairemaker Pauline van Vliet is bang dat ze verloren gaan en laat daarom deze week een bus door Noord-Holland rijden waar oud-medewerkers hun verhalen kunnen komen vertellen.

In Hoorn hadden die verhalen een heel ander karakter dan woensdagmiddag in Beverwijk. In West-Friesland hadden de mensen hun mond vol over de bus die hen vervoerde naar en van het werk. Wie in de IJmond werkte, moest zijn eigen woon-werkvervoer regelen; dus gingen de verhalen in Beverwijk meer over de werkvloer.

Pauline is verheugd over de grote hoeveelheid verhalen die ze heeft kunnen optekenen. Als ze het geld ervoor kan vinden, wil ze een documentaire maken. "Ik heb nu zoveel bronnen, zoveel adressen van al die mensen die zijn langs geweest, dat het jammer zou zijn als daar geen documentaire van zou worden gemaakt."

