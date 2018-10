C&A trekt pas volgend jaar in oude V&D-pand in Hilversum

HILVERSUM - De verhuizing van kledingwinkel C&A naar het oude pand van V&D aan de Kerkstraat in Hilversum heeft minstens drie maanden vertraging opgelopen. De zaak zou er dit jaar nog intrekken, maar het wordt nu op zijn vroegst het eerste kwartaal van 2019. Waarom de verhuizing is vertraagd, kan de eigenaar van het pand niet zeggen.

Dat schrijft de Gooi en Eemlander. Pandeigenaar Unibail Rodamco is met meerdere huurders in gesprek. "Ik kan nog geen namen noemen", zegt Clemens Zinhagel van Realfort namens Unibail Rodamco. "Maar jet zal zeker niet eerder dan het eerste kwartaal van 2019 zijn voordat er nieuw leven in het gebouw komt."

Waarom de verhuizing is vertraagd, is niet bekend. Maar de verhuizing van C&A naar het verderop in de Kerkstraat gelegen V&D-pand is niet van de baan, verzekert een woordvoerder van het concern. Begin dit jaar werd bekend dat C&A haar oog had laten vallen op de benedenverdieping van het gebouw waar tot twee jaar geleden de V&D zat.