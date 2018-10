Onvrede over jaarlijkse volksverhuizing camping Bakkum: "Slecht voor de natuur"

BAKKUM - De herfstvakantie is in volle gang en dat betekent dat bij camping Bakkum de jaarlijkse volksverhuizing weer is begonnen. Na de vakantie moet de hele camping echter weer leeggehaald worden. Dat betekent een komen en gaan van tractoren. "Het is een compleet dorp dat verhuisd wordt. Dit moet toch anders kunnen", aldus campinggast Anneke Wardenbach.

Ze staat al negen jaar met veel plezier met haar gezin op camping Bakkum. "Het is een prachtig hier", vertelt Anneke Wardenbach. Maar dat de hele camping in het najaar weer leeg moet worden achtergelaten, kan ze niet begrijpen. Want het is niet alleen het opruimen. Het kost elke campinggast ook honderden euro's om de caravan weg te halen en te stallen. Maar het belangrijkste is het milieu. "Het is ontzettend slecht voor de natuur."

Aan gort

De camping heeft ruim 1.400 staanplaatsen. Alle caravans moeten in het najaar worden opgehaald en in de lente weer worden neergezet. "De grond wordt aan gort gereden, net als de bomen. Ook heb je te maken met luchtvervuiling. Wij hebben een plan ingediend om alle spullen rondom de caravan op te ruimen en de caravan gewoon te laten staan in de winter."

Dat ziet Kennemer Duincampings niet zitten. En dat heeft, hoe gek het ook klinkt, juist te maken met de natuur. "We willen het terrein in de natuurlijke staat terug brengen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren", vertelt Marieke de Raat van de camping. "Dit jaar is er veel aandacht voor dennenbomen die last hebben van honingzwam. Om goed te zien wat er nodig is moet het terrein leeg zijn."

Zwervers

Ook speelt de veiligheid een belangrijke rol. "Je zou dan 1.400 kampeermiddelen in de gaten moeten houden. Er is niet altijd iemand op het terrein. We willen geen zwervers hebben die hier komen overnachten. We kunnen geen toezicht houden, omdat het terrein zo groot is."

Maar volgens Wardenbach is daar best een oplossing voor te vinden. "Het geld dat je bespaart, omdat je geen kosten hebt van het stallen van je caravan zou je kunnen besteden aan beveiliging. Dan creëer je ook nog banen. Ook zou je om de paar jaar een deel van de camping leeg kunnen halen voor onderhoud aan de natuur."