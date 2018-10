Bekijk hier het hele interview met Bert Blase van Code Oranje in NH Beslist

HEERHUGOWAARD - Bekijk hier het hele interview met de Heerhugowaardse burgemeester Bert Blase in het programma NH Beslist.

Bert Blase is de initiatiefnemer van Code Oranje, een nieuwe beweging die vindt dat de politiek 'te veel in zichzelf gekeerd is' en voortaan 'de burgers centraal stelt'. Code Oranje doet mee aan de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten.

