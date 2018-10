Muiden niet opgeslokt door Gooise Meren dankzij goed functionerende stadsraad

MUIDEN - De stadsraad Muiden vecht voor de belangen van de inwoners. Tot 2016 was Muiden een kleine zelfstandige gemeente, maar tegenwoordig maakt de stad deel uit van het veel grotere Gooise Meren.

Bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen doet een nieuwe politieke beweging mee: Code Oranje. De beweging bestaat uit een grote groep politici en actieve burgers. Zij willen een politieke agenda 'van onderop': want waar de politiek niet slaagt, nemen burgers het initiatief. NH Nieuws zet een aantal van dit soort initiatieven op een rijtje.

Veel inwoners waren bang dat er niet meer naar hun belangen zou worden gekeken en daarom is er een stadsraad gekomen. En met succes: de raad praat mee over belangrijke lokale zaken. Over openbaar vervoer, parkeerbeleid en schone straten.

De stadsraad Muiden brengt een groep enthousiaste inwoners bij elkaar, ze proberen echt invloed te hebben op de politiek in hun woonplaats. "We willen bereiken dat alle inwoners van Muiden gehoord worden en een stem hebben, als stadsraad krijg je dat voor elkaar."