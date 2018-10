Overval op apotheek Amsterdam Centraal

AMSTERDAM - (AT5) Een apotheek op station Amsterdam Centraal is even na 15.00 uur overvallen.

De overvaller zei dat hij een vuurwapen bij zich had. De man is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. De politie is naar de man op zoek en heeft via Burgernet de hulp van het publiek gevraagd.



Rennend gevlucht

De dader wordt door getuigen omschreven als een blanke man. Hij is rennend gevlucht, in welke richting is niet duidelijk.

De apotheek is vanwege de overval gesloten.