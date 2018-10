Deel dit artikel:













Keesing Media Group neemt belang in Amerikaanse appontwikkelaar Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Uitgever van puzzelbladen Keesing Media Group neemt een belang in het bedrijf Elevate Labs uit San Francisco. Dat bedrijf is wereldwijd een van de grootste appontwikkelaars op het vlak van braintraining en -health en ontwikkelde onder andere de braintrainapp Elevate die al meer dan 20 miljoen keer is gedownload.

Daarmee zet Keesing naar eigen zeggen een belangrijke stap in zijn transformatie naar een breed en internationaal opererend bedrijf in braintainment en brainhealth. CEO Philip Alberdingk Thijm: "Onze toekomst ligt juist op dat vlak: gepersonaliseerde toepassingen waarmee mensen hun hersenen kunnen kraken, ofwel voor de fun ofwel omdat ze met training bij de tijd willen blijven. De funfactor geeft toegang tot de jongerenmarkt, terwijl brainhealth juist in een vergrijzende bevolking veel mogelijkheden voor ons biedt." Elevate Labs

Keesing krijgt toegang tot de ontwikkel- en marketingkracht en het technologische platform van Elevate Labs. Ook krijgt het bedrijf door de samenwerking toegang tot de Amerikaanse markt. Elevate Labs zal bovendien specifieke apps voor Keesing ontwikkelen. Alberdingk Thijm benadrukt dat de huidige puzzelboekjes ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen: "Consumenten willen digitaal én print. De beleving van een gedrukt boekje heeft voor veel mensen iets magisch."