Ali zit in de raad om de politiek te veranderen, maar zo makkelijk is dat niet

BEVERWIJK - Vol goede moed nam Ali Bal zitting in de Beverwijkse gemeenteraad. Hij wil de politiek met zijn partij Samen Beverwijk 'van binnenuit' veranderen. Maar zo makkelijk blijkt dat niet te gaan.

Bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen doet een nieuwe politieke beweging mee: Code Oranje. De beweging bestaat uit een grote groep politici en actieve burgers. Zij willen een politieke agenda 'van onderop': want waar de politiek niet slaagt, nemen burgers het initiatief. NH Nieuws zet een aantal van dit soort initiatieven op een rijtje.

De visie van Ali is duidelijk: "De samenleving heeft heel veel kracht, en dat moeten we als politiek benutten", zegt hij. "Laat mensen meebeslissen in hun wijk."

Maar in de gemeenteraad loopt hij tegen vastgeroeste politieke stramienen aan. "Enerzijds hebben we te maken met de politiek realiteit, en anderzijds met de visie van Samen Beverwijk. Dat botst."

Toch heeft en houdt Ali hoop. "Ik vind het leuk om te doen, maar nog leuker op straat", vertelt hij. "Ik zie deze vier jaar als een proefperiode, van de lange adem. Hopelijk over vier jaar, als we hebben laten zien wat we hebben gedaan en wat we willen doen, zijn we dan een van de grotere partijen."