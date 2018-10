Tagliafico hoeft niet weg: "Ik ben hier nog niet klaar"

AMSTERDAM - Nicolás Tagliafico is nog niet klaar bij Ajax. De Argentijn, die een sterk eerste jaar kent in Amsterdam, wil na de komst van de ervaren spelers bij Ajax eerst nog presteren voor de Amsterdamse club.

"Ik ben hier pas net, maar vooral: ik ben hier nog niet klaar", stelt de international in gesprek met Voetbal International. "Ik kan nog veel leren en dat kan bij Ajax onder prima omstandigheden. Wanneer ik wel klaar ben voor de volgende stap? Geen idee, ik leef in het heden."

Tagliafico vindt het een goede zaak dat er in de transferperiode ervaren spelers bij de ploeg van Erik ten Hag zijn gekomen. Volgens de linksback is de mix tussen talent en ervaring nu goed op elkaar afgestemd in Amsterdam. "De energie van talentvolle spelers is nodig, maar ervaring ook. Die mix was er vorig seizoen minder, nu meer door de komst van spelers als Daley Blind en Dusan Tadic. Dat is goed voor de ploeg."