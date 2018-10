Zo ontstond de nieuwe beweging Code Oranje: "We willen de democratie terugveroveren"

NOORD-HOLLAND - Code Oranje: ooit begonnen als een groep die de samenleving meer invloed wilde geven op de politiek, maar inmiddels zelf uitgegroeid tot een politieke beweging. Lokaal heeft Code Oranje al voet aan de grond, en nu willen ze ook de provincie en de Tweede Kamer betreden.

In Heerhugowaard maakt de Noord-Hollandse afdeling kennis met elkaar, onder aanvoering van Bert Blase. Hij is op dit moment waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, maar vooral ook de initiatiefnemer van Code Oranje.

"Wat mij steeds meer begon te storen en op te vallen is dat er op landelijk en provinciaal niveau nauwelijks doordringt dat er wat moet veranderen", vertelt hij. "Je kan niet om de samenleving heen, die moet je erbij betrekken. Dat begon in mijn hoofd te groeien, maar ook bij veel anderen."

Raadsleden, wethouders, burgemeesters, maar ook mensen buiten de politiek zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het verder optuigen van de beweging. Zo gaat Code Oranje meedoen aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Maar ook aan de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019. Noord-Holland en Zuid-Holland zijn al zeker en mogelijk volgen ook nog Gelderland en Overijssel nog.



'Ga eerst praten, en niet zaken opleggen en dan pas praten'

Tijdens de bijeenkomst zien we bekende gezichten uit de lokale politiek in Noord-Holland. Bijvoorbeeld Annelies Anema, tot voor kort fractievoorzitter van Gemeentebelangen BES in Bergen.

Maar ook raadslid Ali Bal van Samen Beverwijk en oud-wethouder van Heerhugowaard Leo Dickhoff. "We willen dat we eerst gaan praten: 'Wat willen we nou met elkaar?'. En niet zaken opleggen en dan pas praten", aldus Dickhoff.



Zoveelste partij met goede bedoelingen?

Het klinkt natuurlijk mooi: de samenleving betrekken bij plannen, of oplossingen voor problemen. Maar is het niet de zoveelste partij met goede bedoelingen die na de verkiezingen op wordt geslokt door het politieke systeem?

"Dat gaat niet gebeuren. We hebben mensen die voorlopers zijn in het omverwerpen van heilige huisjes en in vernieuwing van democratie. Dus ik heb er vertrouwen in dat ze dat ook gaan doen in Provinciale Staten en ook in de Tweede Kamer", aldus Blase.



De Noord-Hollandse kandidaten worden op 5 november gepresenteerd.