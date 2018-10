IJmuidenaar Jack Spijkerman 'bedroog' winnaars Kopspijkers met nepprijs

IJMUIDEN - Jack Spijkerman was jarenlang met zijn programma Kopspijkers het vaste entertainmentprogramma op de zaterdagavond. Persiflages, humoristische spelletjes en lachen om de gênantste televisiefragmenten. Maar bij dat laatste heeft de geboren IJmuidenaar de boel behoorlijk bedrogen, biecht hij nu jaren later op.

Een onderdeel van Kopspijkers was de compilatie van ingezonden fragmenten, zoals dat tegenwoordig te zien is bij De Wereld Draait Door. Spijkerman beloofde jarenlang iedere week een videorecorder weg te geven voor de persoon die het leukste filmpje instuurde. Maar niemand kreeg er ooit één. Sterker nog: ze bestonden helemaal niet.

Verzonnen naam

"Het was aardig van me bedacht dat ik zei: 'de beste tip wordt beloond met een videorecorder'. Dat was in die tijd nog een heel ding. ik zei dan: 'Die is deze week gewonnen door Jan Deksel'." Maar die naam werd altijd verzonnen, zegt hij in gesprek met Radio.nl.

Spijkerman: "Later werd het het Kopspijkers Pretpakket, maar dat heeft ook nooit bestaan", zegt hij lachend. De namen die werden gebruikt in de uitzending van de 'winnaars' waren samenstellingen van namen van zijn vrienden.

Onthullingen

In het interview doet Spijkerman nog meer onthullingen. Zo waren de hamers die werden gebruikt tijdens het 'spijkerslaan' uit balans. Zo werd het de kandidaten extra moeilijk gemaakt om de klap op de spijker te geven, met hilarische misperen tot gevolg.