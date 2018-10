Weesper (15) vindt propeller van neergestort sportvliegtuigje

Foto: Shutterstock (let op: dit is niet het betreffende vliegtuig)

WEESP - De 15-jarige Ive Lovers uit Weesp heeft de propeller gevonden van het sportvliegtuigje dat vorige week neerstortte in een Weesper polder. "Ik zag dat vliegtuig daar vliegen. Hij maakte allerlei bochten en rondjes..."

Lovers vertrouwde het niet en bleef afgelopen donderdag naar de lucht kijken, aldus Weesper Nieuws. "Het leek wel of hij een looping wilde maken", vervolgde hij. "Toen zag ik iets vallen. Ik dacht nog: hé, wat is dat?"

Lees ook: Sportvliegtuigje maakt noodlanding in polder Weesp

Toen hij naderhand hoorde dat een sportvliegtuigje een noodlanding had gemaakt in de polder, ging Lovers gelijk die kant op. Op de plek waar hij dacht dat de propeller was neergekomen, vond hij inderdaad het vliegtuigonderdeel.

De piloot had de noodlanding zonder kleerscheuren doorstaan. Lovers hoopt volgens Weesper Nieuws de gevonden propeller aan de man te kunnen geven en wil graag met hem in contact komen.