Verbod op wegwerpplastics is 'mooie stap': "Maar we zijn er nog lang niet"

NOORD-HOLLAND - Een meerderheid van het Europees Parlement stemde vandaag voor een verbod op onder meer plastic rietjes, ballonstokjes en roerstaafjes. Als EU-landen het onderling eens worden, gaan de meest vervuilende wegwerpplastics vanaf 2021 in de ban. Een serieuze poging om milieuvervuiling terug te dringen of een druppel op een gloeiende plaat?

We vragen het twee Noord-Hollanders die - ieder op een eigen manier - al jaren tegen zwerfafval strijden.

De Amsterdamse Everlyn Liu is eigenaresse van Straw by Straw, een bedrijf dat rietjes van stro maakt. Ze is 'heel blij' met de aanstaande afschaffing, maar vermoedt ook dat de hoeveelheid verkochte plastic wegwerpproducten al voor de ingangsdatum van het verbod stevig zal zijn teruggedrongen.

"Je ziet nu al dat producenten op zoek zijn naar alternatieven", vertelt ze aan NH Nieuws over het groeiende bewustzijn. In haar branche gaat het voornamelijk om het bewustzijn van horeca-ondernemers, die in steeds grotere getalen hun plastic rietjes inruilen voor haar biologisch afbreekbare rietjes. "Maar een verbod zal het proces wel versnellen", spreekt ze haar verwachting uit.

Maakt veel los

Liu erkent dat rietjes niet het grootste probleem vormen. "Van al het zwerfafval bestaat 2,46 procent uit rietjes", vertelt ze. "Dat is misschien niet veel, maar het maakt wel enorm veel los bij mensen." Ze vindt het daarom - net als het Europees Parlement - belangrijk dat het verbod behalve voor rietjes ook voor andere plastic wegwerpproducten gaat gelden. Toch vindt ze dat de ban voor meer producten zou moeten gelden.

"Die witte bakjes die je bij de Chinees krijgt, bijvoorbeeld", benoemt ze een product dat wat haar betreft zeker een plek op de zwarte lijst verdient. "Voor zo'n product zijn veel alternatieven beschikbaar zijn. Gisteren wilden ze bij de snackbar m'n patat ook in zo'n wit bakje doen. Toen heb ik gevraagd of het ook zonder wit bakje mocht."

Purmerender Dirk Groot, die er als Zwerfinator regelmatig op uit gaat om zwerfafval in kaart te brengen en op te ruimen, noemt het aanstaande verbod 'een mooie stap'. Toch is hij ook kritisch. "Er is nog niets gezegd over plastic verpakkingen", verwijst hij naar een andere grote last voor het milieu. "Dit gaat vooral over doppen, rieten en roerstaafjes, maar dat is slechts een klein deel van wat ik vind."

Net als Liu vindt Groot het daarom belangrijk dat er ook vaart wordt gemaakt met een statiegeldsysteem voor flesjes. Het parlement denkt er hetzelfde over, en wil dat in 2025 negentig procent van de plastic flessen gescheiden wordt ingezameld. Toch is er volgens Groot een productcategorie die nog meer aandacht verdient dan plastic flessen. "Ik ben ook bezig met blikjes, want er ligt bijna drie keer zoveel blikjes als flesjes op straat."

