Automobilist schrikt van plotselinge rook onder motorkap

LOOSDRECHT - Een automobilist kreeg de schrik van zijn leven toen er vanmiddag rond 13.45 uur ineens rook onder zijn motorkap vandaan kwam. Hij reed toen aan de Rading in Loosdrecht en kon net op de tijd zijn auto aan de kant zetten.

De rook kwam niet alleen onder de motorkap vandaan, maar ook uit het dashboard. Ondanks dat het een kleine brand was, was er voor de gealarmeerde brandweer geen redden meer aan. De voorkant van de auto brandde volledig uit.

"Een brand onder een motorkap is altijd lastig te bestrijden", zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio desgevraagd tegen NH Nieuws. "Want eigenlijk moet dan de motorkap worden geopend, en dat is natuurlijk lastig." Hij benadrukt dat wanneer je met een autobrand te maken hebt, je het beste van de motorkap af kunt blijven en weg kunt te lopen. "Je wilt niet in de rook staan."

Een berger heeft de auto weggesleept.