Amsterdamse kantoren stijgen het sterkst in waarde

AMSTERDAM - (AT5) Amsterdam is enorm in trek bij bedrijven. Nergens ter wereld stijgen de kosten voor kantoorruimte zo hard als daar. De kantoren op de Zuidas en aan de grachten zijn in het derde kwartaal 27,4 procent meer waard dan een jaar geleden.

Een belegging in kantoorruimten in die stad is - in vergelijking met Londen en Parijs - altijd relatief goedkoop geweest. Het kantoorvastgoed in Londen is nog steeds een stuk prijziger, maar Amsterdam is bezig die achterstand in te halen. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur JLL.



Te weinig nieuwe kantoorpanden

Een van de redenen waarom de waardestijging zo toeneemt, is dat er weinig nieuwe kantoorpanden worden gebouwd in Amsterdam. Dat is weer te herleiden naar de economische crisis. Destijds was er te veel leegstand en is er weinig bijgebouwd. De panden die nu nog leegstaan, liggen versnipperd door de stad of hebben geen aantrekkelijke ligging, bijvoorbeeld door slechte toegankelijkheid van openbaar vervoer.

400 euro per vierkante meter

Nieuwbouw komt pas in 2021 of 2022 op de markt. Dat maakt een investering een goede belegging, zegt JLL-onderzoeker Sven Bertens. "Er zit een lage rente op vastgoed. Door de economische groei is er een stijgende vraag naar kantoorpanden en als gevolg daarvan een hogere huur." Kantoorpanden op de Zuidas en aan de grachten zijn het meest in trek. Een kantoor op de Zuidas kost maandelijks gemiddeld 400 euro per vierkante meter.

Commercieel vastgoed blijft gewild

Voor 2019 verwacht JLL dat de schaarste in de kantorenmarkt niet af zal nemen. Bertens: "Er is te weinig nieuwbouw. Het gaat economisch goed. De rente maakt naar verwachting geen grote sprongen. We kunnen ervan uitgaan dat commercieel vastgoed gewild blijft."

De plekken die Amsterdam volgen op de ranglijst zijn Madrid met een waardestijging van 18,5 procent, Berlijn (15,9 procent) en Milaan (13,9 procent).