Actie bij pakketbezorgers: 'Cadeautjes mogelijk pas bezorgd als Sint al weg is'

NOORD-HOLLAND - De bestelde cadeautjes voor pakjesavond komen dit jaar mogelijk pas aan als de Sint alweer is vertrokken.

De Belangenvereniging van Pakketdistributie wil namelijk dat PostNL de bezorgvergoedingen tijdens de feestdagen verhoogt vanwege de enorme drukte. Gebeurt dat niet, dan volgen er stiptheidsacties.

"Nu is er voor de enorme najaarsdrukte met Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar geen eerlijk tarief", zo vertelt voorzitter Willem Snel aan De Telegraaf. "We plannen stiptheidsacties, waardoor de pakjes voor pakjesavond worden bezorgd als de Sint al is vertrokken."

Lees ook: Sinterklaasdomper: hoogstens 40.000 pakketten PostNL vertraagd

Voorzitter Snel snapt dat het vervelend is voor de kinderen, maar benadrukt dat bezorgen "niet gratis" is.

Conflict

De belangenvereniging en PostNL liggen al maanden met elkaar in de clinch over de vergoedingen. Door de toegenomen drukte en het tekort aan chauffeurs, willen de bezorgers een tariefverhoging van 10 tot 15 procent per uur.

PostNL vertelt aan de krant dat ze in gesprek blijven met de pakketbezorgers, maar dat ze naar eigen mening al een reëel en concurrerend tarief bieden. "Het is in de afgelopen 2,5 jaar meer dan 14 procent gestegen."