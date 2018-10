Speelplekken en fitnesstoestellen gemaakt rondom Anna's Berg

HILVERSUM - Onder, halverwege en boven op de Anna's Berg in de nieuwe Hilversumse wijk Anna's Hoeve zijn drie speelplekken gemaakt. Daarnaast zijn er op het verzoek van bewoners enkele fitnesstoestellen geplaatst.

De speelplek onderaan de berg is speciaal opgezet voor de allerjongste kinderen. Halverwege de berg is een plek gecreëerd waar volgens de gemeente 'ontmoeting centraal staat'. Er is ruimte voor spel en toneel. Publiek kan toekijken vanaf de naastgelegen tribune. Boven op de berg is een uitkijkpunt gemaakt.

Rond Anna's Hoeve komen in totaal vier plekken om te spelen en te sporten. Het is volgens wethouder Arno Scheepers van Hilversum belangrijk dat dit er is. "Onze openbare ruimte moet beweegvriendelijker worden en dit initaitief van de bewoners Anna's Hoeve is er een goed voorbeeld van."