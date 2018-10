Schiphol wil 500 miljoen euro uitgeven aan verduurzaming

HAARLEMMERMEER - Schiphol wil 500 miljoen euro extra steken in milieumaatregelen. Dat geld moet onder meer gaan naar schoon transport en verduurzaming van de gebouwen.

Zo wil de luchthaven zorgen voor laadpalen voor elektrisch transport en meer geld uitgeven aan warmte-koudeopslag. Ook moet een nieuwe terminal gemaakt worden van duurzaam materiaal, aldus een woordvoerder van Schiphol.

De luchthaven wil de maatregelen bekostigen met uitgegeven obligaties. Daarvoor was dusdanig veel belangstelling dat er drie miljard opgehaald had kunnen worden. "Er was meer aanbod, maar daar maken we geen gebruik van omdat we op deze manier binnen onze financiële kaders blijven", zegt de woordvoerder.

Het is volgens Schiphol de eerste keer dat een Europese luchthaven een groene obligatie uitgeeft, die bij moet dragen aan het behalen van actieplan 'Slim en duurzaam' dat de luchthaven onlangs presenteerde. Daarin stond onder meer dat alle terminals en kantoren van luchthavens die horen bij de Royal Schiphol Group klimaatneutraal moeten worden.