Overval op Poolse supermarkt Haarlem mislukt dankzij stoïcijnse medewerkster

HAARLEM - Dat er bij een overval op een Poolse supermarkt aan de Haarlemse Zijlweg gistermiddag niets is buitgemaakt, komt op conto van een dappere medewerkster. Omdat ze er van uitging dat zijn vuurwapen nep was, reageerde ze niet op de eis van de overvaller.

Een man die iets voor 16.00 uur de supermarkt binnenkwam, liep direct door naar de kassa. Hij deed alsof hij iets wilde afrekenen, maar toonde de medewerkster al snel zijn vuurwapen en eiste de inhoud van de kassa op.

Omdat de vrouw vermoedde dat het vuurwapen nep was, reageerde ze niet op de eis van de overvaller. In plaats daarvan bleef ze stoïcijns achter de kassa staan, waarop de overvaller de benen nam. De politie spreekt daarom dan ook van een mislukte overval. Of het vermoeden over het gebruikte wapen klopte, is niet bekend.

Signalement

De politie heeft nog niemand aangehouden, maar hoopt de man met hulp van het publiek snel in de boeien te slaan. Het gaat om een man van tussen de 40 en 50 jaar, met een lengte van 1,90 meter en grijs haar. Hij droeg een rode hoodie, een grijze bodywarmer met aan de linkerkant een rode streep en had een rugzak bij zich.

Wie de dader op basis van het opgegeven signalement herkent of andere informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.