Agressieve wespen teisteren bezoekers recreatiegebied Heerhugowaard Foto: NH Nieuws

HEERHUGOWAARD - Twee spelende honden en hun baasjes zijn gisteravond aangevallen door agressieve wespen in het Park van Luna. Dat is niet voor het eerst, want ook andere bezoekers van het recreatiegebied zouden de laatste tijd zijn belaagd.

Dat meldt Heerhugowaard Centraal. De wespen vielen ter hoogte van de parkeerplaats, bij de sportschool, aan, zo vertelt de Heerhugowaardse Judith Persijn-Veenings. Ze liep daar met haar hond Boaz, die ze plotseling in paniek in zijn vacht zag bijten. Een andere hond, met wie Boaz aan het spelen was, deed hetzelfde. Agressief

De honden en de eigenaren werden aangevallen door wespen. "Ik vermoed dat Boaz in een nest is gaan staan", aldus Judith. "Ze waren zeer agressief." Thuisgekomen ontdekte ze dat er vijf wespen in de vacht van haar hond zaten. Ook bleek hij tientallen keren gestoken. Judith, die de aanval evenmin ongedeerd doorstond, heeft de beheerder van het park op de hoogte gebracht en waarschuwt andere bezoekers voor de wilde wespen. Andere aanvallen

Ook andere bezoekers van het park zouden recentelijk door de wespen zijn aangevallen. Vorige week moest op ongeveer dezelfde plek een hardloper het nog op een sprinten zetten.