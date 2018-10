Deel dit artikel:













Dode bij bedrijfsongeval in Amsterdam Foto: Google Maps

AMSTERDAM - (AT5) Een medewerker van een bedrijf in Westelijk Havengebied in Amsterdam is vanochtend overleden na een ongeval.

Rond acht uur vanochtend viel er een kantelaar op het slachtoffer. Dat gebeurde bij een bedrijf aan de Capriweg. Het slachtoffer overleed ter plekke. De oorzaak is onbekend. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het arbeidsongeval. Dat meldt een woordvoerder van de Inspectie SZW. Een kantelaar is een machine waarmee je zware objecten kunt verplaatsen, zoals pallets.