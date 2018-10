Hoofddorpers beginnen preventieteam na vele inbraken: "We schrokken van de statistieken"

HAARLEMMERMEER - Bewoners van de wijk Sonderholm in Hoofddorp zijn op eigen initiatief een buurtpreventieteam begonnen. In korte tijd waren er veel inbraken in de wijk. Buurtbewoners houden nu samen een oogje in het zeil.

"Er was op een gegeven moment een inbraakrace in onze wijk", zegt initiatiefnemer Stanley Leuering. "Ook bij een oudere mevrouw werd ingebroken en dat vonden we zwaar om te horen. Daarom besloot ik ook zelf iets te gaan doen."

Een WhatsApp-preventiegroep bestond al, maar een buurtwacht nog niet. In zijn vorige woonwijk in Leischendam was er ook buurtpreventieteam. Het leek Stanley een goed idee om dat ook in Sonderholm te gaan organiseren. Om de beurt lopen de buren nu een rondje door hun wijk, op verschillende tijdstippen, om een extra oogje in t zeil te houden.



Gemeente blij

De gemeente is blij met het alternatief. In de wijk wordt relatief veel ingebroken. In de afgelopen maanden waren er nog zeven inbraken of pogingen daartoe. De bewoners kregen van de gemeente blauwe hesjes met de tekst 'Buurtpreventie'. Ook mogen ze een cursus 'Alert in de wijk' doen zodat ze weten waar ze op moeten letten. "Openstaande ramen, lage schuttingen, dat soort dingen. We proberen buren erop te attenderen en doen soms een briefje in de brievenbus", vertelt Leuering.



Het is niet de bedoeling dat bewoners zelf boeven in de kraag gaan vatten, maar bij een verdachte situatie de politie inschakelen. Er is goed contact met de wijkagent. "Het is meer voor de preventie, dan dat we boeven zullen vangen", zegt mede-oprichter Marco Tiberius. "We hopen mensen een veilig gevoel te kunnen geven."

Getraind oog

Ook buurtbewoner Ralph Vergeer besloot zich aan te melden. "Ik schrok van de statistieken. Ik had geen idee dat er in onze wijk veel werd ingebroken. "Toen ze mensen zochten dacht ik: ik loop wel mee. Ik doe dit voor de buurt, ik denk dat het fijn is voor de mensen dat mensen weten dat er gekeken wordt met een getraind oog."



Inmiddels hebben tien bewoners zich aangesloten, maar het preventieteam hoopt dat meer buren zich zullen aanmelden. "Als over een jaar blijkt dat er minder inbraken zijn, óf we anderen kunnen aansporen om hetzelfde te doen, is het voor mij geslaagd", zegt Tibirius.